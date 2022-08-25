В начала полномасштабной войны в Украине многие граждане, которые могут это сделать, собирают деньги и переводят на помощь

После начала полномасштабного вторжения России украинцы сплотились и начали донатить немалые суммы для украинских защитников и переселенцев. Так, Олег Крот перевел на помощь ВСУ $60 миллионов и даже не афишировал это.

Об этом рассказала в своем Instagram украинская певица Даша Астафьева.

Знаменитость также активно занимается волонтерством и решила, что о мужчине должна знать вся Украина. Поэтому Астафьева показала Крота в своем Instagram и рассказала о его вкладе для победы в войне.

"Знакомлю вас с людьми, которых должна знать страна! Олег Крот – украинец, который с начала вторжения задонатил $60 миллионов на ВСУ. Молча. Обожаю айтишников. Увидите на улице – поблагодарите и обнимите", — написала звезда.

Напомним, ранее сообщалось, что Астафьева выставила свою вещь на благотворительном аукционе. Средства решено направить на поддержку защитниц.

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