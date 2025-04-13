Он рассказал, в каких условиях пилотам этих западных истребителей приходится выполнять задачи.

Переданные Украине истребители F-16 не имеют авиационного оружия, которое бы позволяло качественнее выполнять задачи. Кроме того, эти истребители не превосходят по характеристикам российские мощные средства в зоне активных боевых действий.

Об этом сказал на Radio NV Игорь Романенко, основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, говоря о трагедии с F-16.

Романенко отметил, что задачи для пилотов и в целом самолетов F-16 усложняются со временем, поскольку ситуация на фронте требует поддерживать наземные операции с неба. Поэтому эти западные самолеты уже привлекают не только к выполнению задач по противовоздушной обороне, как истребитель - уничтожение крылатых ракет, уничтожение БПЛА вражеских, но и к задачам на линии соприкосновения.

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"Самолеты не новые, только модернизированные. Кроме того, надо авиационное оружие, как воздух-земля, которое американцы колебались и не предоставляли. Так или иначе, когда нужно выполнять задачи на линии соприкосновения, где у врага есть мощные средства: зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, авиация с возможностями за сотни километров - 200 и более, ракеты "воздух-воздух", такие условия представляют большую опасность для F-16", - сказал Романенко.

По словам генерала, наши пилоты, когда выполняют задачи в зоне боевых действий - это каждый раз подвиг и очень тяжелые условия.

"В связи с этим произошло то, что мы видим. По возможности будут сделаны выводы как в этих непростых условиях и выполнить боевую задачу и сохранять жизнь нашим пилотам", - подчеркнул Романенко.

Гибель пилота F-16 Павла Иванова

Вчера стало известно, что во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16 Павел Иванов.

ВВС со ссылкой на источники сообщило, что самолет, вероятно, был сбит вражеской ракетой. Издание отмечало, что по самолету россияне выпустили три ракеты. Предполагается, что это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37.

Авиационный эксперт Константин Криволап склоняется к версии, что F-16 Павла Иванова был сбит врагом из переносного зенитно-ракетного комплекса.

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