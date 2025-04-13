Наши самолеты в месте трагедии воевали на супернизких высотах, F-16 выполняли в последнее время функцию прикрытия МиГ-29.

Авиационный эксперт Константин Криволап склоняется к версии, что F-16 Павла Иванова был сбит врагом из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Так, в эфире Киев24 Криволап отметил, что в официальном сообщении было четко сказано, что трагедия произошла на направлении, где ведутся активные боевые действия. В свою очередь военные оттуда сообщают, что с самого утра 12 апреля все наши самолеты работали на супермалых, сверхмалых высотах.

"Основная функция была: когда МиГ-29 выполнял маневр, то есть сбросил бомбу и пошел к себе, в это время F-16 прикрывает его своими ракетами. Потому что у наших МиГ-29, Су-24, Су-27 в отличие от F-16 такой системы как блок "антиребу" нет и они более уязвимы. Поэтому их прикрывают именно F-16-е. Что сейчас произошло? То ли сверхмалые высоты, то ли это мог быть в том числе ПЗРК. Потому что, я не думаю, что там активно действовали ПВО. Если россияне говорят, что это был С-400, я не исключаю такую возможность. Хотя я скорее думаю о версии ПЗРК. Потому что все остальное подавляется РЭБом, в том числе ракеты С-400", - отметил Криволап.

Видео дня

Он подчеркнул, что в этой ситуации самое страшное, что погиб наш пилот.

"Мы эти самолеты очень долго ждали, очень надеялись, что у нас будет супероружие. Мы надеялись, что у нас будут F-16-е в более-менее современном варианте, но такого не произошло. Мы получили самолеты достаточно устаревших версий. И сейчас получается такая ситуация, что наши ребята воюют на самолетах 4-го поколения с намеком на "плюс" против самолетов поколения 4++. Воюют благодаря своему мужеству, мастерству, профессионализму против истребителей, которые могут стрелять ракетами на расстояние фактически в два раза дальше, чем F-16, которые имеют радары и видят в два раза дальше, чем F-16", - подчеркнул Криволап.

А самолеты Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения, нам не передают, заметил эксперт.

"Поэтому мы немного такие - слепые котята. Но за счет нашего упорства и величия духа занимаемся такими вещами. И все наши ребята, которые воюют - это герои", - подчеркнул Криволап.

Гибель Павла Иванова

Вчера стало известно, что во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16 Павел Иванов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ему посмертно звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Погибшему защитнику было всего 26 лет.

В Воздушных силах ВСУ подробностей инцидента не раскрывали. Обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией. Но издание ВВС со ссылкой на источники сообщило, что самолет, вероятно, был сбит российской ракетой. В материале отмечалось, что по самолету россияне выпустили три ракеты. Собеседник сказал ВВС, что это была либо управляемая зенитная ракета с наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37.

Вас также могут заинтересовать новости: