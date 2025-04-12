Павел Иванов погиб, выполняя боевое задание.

12 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели во время выполнения боевого задания украинского пилота F-16 Павла Иванова. Издание ВВС со ссылкой на источники сообщает, что самолет, вероятно, был сбит российской ракетой.

"Всего по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37", – заявил собеседник журналиста.

Обстоятельства трагедии еще выясняют. В то же время вариант "дружественного огня" источник ВВС исключил. Отмечается, что в той зоне, где Павел Иванов выполнял боевую задачу, не могло быть украинской ПВО.

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Напомним, что в Воздушных силах ВСУ подробностей инцидента не разрывали. Обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией.

Гибель Павла Иванова

Пилот F-16 Павел Иванов погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ему посмертно звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Погибшему защитнику было всего 26 лет.

Фотограф Костянин Либеров рассказал, что Павел Иванов очень радовался, когда узнал, что будет учиться летать на американском истребителе F-16.

"Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо. Самое болезненное – помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на F-16. Все радовались. Все это очень и очень больно", – написал он.

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