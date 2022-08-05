Коллаборантам "на Луганщине будет очень неспокойно и тяжело работать", подчеркнул Гайдай.

На Луганщине продолжает эффективно действовать партизанское движение.

Об этом в эфире украинского телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай вспомнил два ярких примера борьбы с оккупантами.

"Что касается партизанского движения, то он на Луганщине есть. Несколько дней назад была уничтожена распределительная сеть на железнодорожные пути, сожжена. Логистические сети по железной дороге были остановлены на определенное время. Позавчера расстреляли авто с "народным мэром" и его "замом" Беловодска. Они находятся в больнице", - рассказал он.

Глава ОВА подытожил, что коллаборантам "на Луганщине будет очень неспокойно и тяжело работать".

Как сообщал УНИАН, 2 августа Гайдай сообщил, что в Луганской области начали удачно работать партизаны, которые не только расклеивают листовки, но и уничтожают объекты инфраструктуры, что очень помогает тормозить атаки и продвижения российской армии.

По его словам, ситуация в области остается неизменной несколько недель подряд - никаких успехов у россиян нет.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 650 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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