Украина имеет одно преимущество, которое нивелирует военную мощь Кремля, - WSJ

У России нет ни одного настоящего союзника.

Россия пытается заставить Украину сдаться с помощью усиливающихся авиаударов по торговым центрам, электростанциям и портам, однако у Украины есть одно фундаментальное преимущество – помощь от союзников для обеспечения экономической устойчивости и военной логистики. Кремль, в свою очередь, не имеет такой поддержки, и эта несбалансированная геополитическая ситуация нивелирует преимущество России в военной мощи, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают западные чиновники, это стало ключевой причиной расширяющейся российской кампании саботажа, хакерства и других гибридных атак, направленных на запугивание европейских лидеров и избирателей.

Как пишет WSJ, России приходится самой расплачиваться за собственную войну в то время, когда её экономика находится под давлением украинских ударов и западных санкций. Два ближайших союзника Москвы, Иран и Северная Корея, разорены. Китай пользуется затруднительным положением России, чтобы договориться о снижении цен на нефть и газ, и сам сталкивается с экономическими трудностями.

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Так, Россия борется с полномасштабным топливным кризисом, поскольку украинские беспилотники вывели из строя более трети нефтеперерабатывающих мощностей страны. В то же время автозаправочные станции в Украине работают в обычном режиме благодаря импорту топлива из Европы – несмотря на то, что собственные украинские нефтеперерабатывающие заводы подвергались массированным бомбардировкам еще в 2022 году.

Кроме того, украинские военные используют логистические центры в таких странах, как Польша, Германия и Румыния, в то время как украинские оборонные компании создали производственные линии по всей Европе, включая завод по производству топлива для баллистических ракет, который строится в Дании.

"За исключением Беларуси и Северной Кореи, ни один из соседей России, включая её официальных союзников по обороне в Центральной Азии, открыто не помогает ей в военных действиях. Даже Беларусь в последнее время старается не провоцировать новые санкции со стороны Запада или военный ответ со стороны Украины", - подчеркивает издание.

С точки зрения Кремля, ситуация невыносима: страны НАТО наносят стратегические удары по российской экономике и военному потенциалу – и при этом практически не несут за это ответственности.

"Существует асимметрия в плане способности России наносить ущерб Западу и вынуждать его нести издержки за поддержку Украины", – заявил Александр Габуев, директор Центра "Карнеги Россия-Евразия" в Берлине.

Тем временем у Москвы нет собственного союзника, который мог бы нанести удар по НАТО и принять на себя ответные удары. Иран и йеменские хуситы являются ближайшими аналогами, но у них есть свои приоритеты, сосредоточенные на Ближнем Востоке, которые лишь частично совпадают с приоритетами Москвы, и они обладают ограниченными возможностями для влияния на европейские расчеты.

У России остался единственный выход – гибридная война

"Мы видим, что, даже сталкиваясь с очень существенным сопротивлением со стороны Украины, Россия наращивает гибридные действия в Европе, и ее склонность к риску растет", – предупредил высокопоставленный представитель НАТО.

В Москве набирает популярность мнение о том, что для победы в войне России необходимо поражать военные и логистические цели в европейских странах, заявила эксперт Ханна Нотте.

"С российской стороны есть ястребы, которые давно говорят, что Россия воюет с одной рукой за спиной. Эти голоса становятся все громче и будут становиться все громче. Ключевой вопрос: как далеко зайдет Россия? Насколько она усилит свою игру, чтобы справиться с этой проблемой?", - говорит она.

Следующим шагом Москвы на пути эскалации может стать ограниченный разовый удар – возможно, с использованием захваченных украинских беспилотников, а также ракет – по одному или двум логистическим объектам, задействованным в оказании помощи Украине на европейской территории, предупреждают некоторые чиновники.

В свою очередь у западных сторонников Украины, как и у самой Украины, есть способы нанести России еще больший ущерб в случае эскалации конфликта. США могли бы значительно расширить возможности Украины по нанесению ударов по российским баллистическим ракетным батареям, разрешив использование спутниковой сети Starlink для наведения беспилотников над российской территорией. Киев, тем временем, пока воздерживается от нанесения ударов по российским аэропортам.

Угрозы Путина в адрес Европы

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия всерьез готовится к возможному обострению ситуации не только в войне против Украины, но и во всем регионе, и эта осень и зима будут ключевыми.

Тем временем руководителей британских оборонных компаний предупредили о возросшей угрозе российских атак. Речь идет о предприятиях, которые производят оружие для Украины.

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