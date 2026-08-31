Поддержка Украины, по их мнению, является финансовым бременем и повышает риск того, что "война перекинется на Германию".

Примерно треть населения Германии выступает против дальнейшей поддержки Украины в ее оборонительной борьбе против России. В Саксонии-Анхальт партия BSW, судя по всему, рассчитывает на голоса таких избирателей и объявляет о выборочном сотрудничестве с партией "Альтернатива для Германии" (AfD), сообщает NTV.

Издание сообщило, что в случае прохождения в ландтаг (земной парламент, – прим. ред.) Саксонии-Анхальт партия BSW намерена в качестве первого шага принять совместно с AfD резолюцию против немецкой помощи Украине.

"Мы надеемся, что благодаря голосам AfD в новом ландтаге будет набрано большинство за эту резолюцию", – говорится в заявлении ведущих кандидатов от BSW на выборах, которые состоятся в следующее воскресенье, Клаудии Виттиг и Томаса Шульце.

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В то же время представитель BSW отметил, что соответствующей договоренности по этому поводу нет.

"Отказ от помощи Украине – известная позиция партии AfD. Поэтому мы исходим из того, что они поддержат это решение. Теоретически также не исключено, что к ним присоединится партия "Die Linke" (Левые)", – говорится в статье.

Издание сообщило, что документ ведущих кандидатов носит название "Экстренная программа BSW для мирной Саксонии-Анхальт". Соответственно, важнейшей задачей партии является то, чтобы новое правительство земли выступило в Бундесрате против "миллиардной военной помощи". Поддержка Украины, по их мнению, является финансовым бременем и увеличивает риск того, что "война перекинется на Германию".

"Мы хотим политики, которая снова будет больше заботиться о Кетене, чем о Киеве", – заявили Виттиг и Шульце.

Примечательно, что основательница партии BSW Сахра Вагенкнехт заявила, что "на войну в Украине не следует перечислять "ни цента больше"".

Издание привело данные опроса Insa, проведенного в начале февраля для газеты Bild. Он показал, что в Германии большинство людей готово оказать Украине более активную поддержку в её оборонительной борьбе против России. В частности, 52% опрошенных высказались за то, чтобы Запад оказал Украине больше помощи, если Россия не будет готова к перемирию и мирным переговорам.

При этом 35% не хотят и дальше поддерживать Украину, а ещё 13% не дали ответа.

Отмечается, что социологические опросы в Саксонии-Анхальт показывают, что BSW балансирует на грани прохождения в парламент с результатом 3–4%. В свою очередь, ультраправая AfD лидирует в гонке в регионе, получая от 40% до 42% поддержки.

Издание сообщило, что намерения BSW сотрудничать с ультраправыми уже вызвали серьезную напряженность внутри самой партии и критику со стороны других политических сил.

Политическая ситуация в Германии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода к власти ее политическая сила будет выступать за выход страны из еврозоны. Вайдель объяснила, что евро является нестабильной валютой, а до вступления в еврозону экономическое положение Германии якобы было лучше. Она добавила, что в стране наблюдается ухудшение благосостояния трудоспособной части населения. Вайдель пообещала в случае прихода партии к власти закрыть границы Германии и вывести страну из Шенгенского соглашения.

Также мы писали, что органы безопасности Германии разрабатывают план, который поможет обеспечить сохранность конфиденциальной информации на фоне роста популярности партии "Альтернатива для Германии", которая может получить большинство на выборах в парламент одного из восточных регионов страны. Это должно предотвратить доступ к ней со стороны государственных органов, которые могут находиться под контролем этой партии. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что официальные лица изучают способы предотвращения доступа "Альтернативы для Германии" к определенной информации из-за связей партии с Москвой.

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