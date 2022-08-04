Партизаны продолжают держать в напряжении оккупантов на захваченных территориях.

В оккупированном Беловодске в Луганской области партизаны обстреляли авто с "народным мэром" и его "заместителем".

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

"Относительно работы партизан: вчера вечером "добрые люди" обстреляли авто с тамошней оккупационной властью, в машине находился так называемый мэр и его заместитель. Оба коллаборанта получили ранения", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что захватчики сразу начали поиски "добрых людей", однако безрезультатно.

"Партизаны держат в напряжении оккупантов на захваченных территориях, никогда не знаешь, когда и как встретишь "добрых людей". Все гауляйтеры уже даже своей тени боятся...", - отметил Гайдай.

Относительно ситуации на фронте председатель ОВА сообщил, что Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону.

"Армия орков на Луганщине уже истощена и перегруппировывается, продвижения у них нет", - подчеркнул Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Гайдай сообщил, что в Луганской области начали удачно работать партизаны, которые не только расклеивают листовки, но и уничтожают объекты инфраструктуры, что очень помогает тормозить атаки и продвижения российской армии.

По его словам, ситуация в области остается неизменной несколько недель подряд - никаких успехов у россиян нет.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Продвижение противника происходит очень медленно. Как сообщал Генштаб утром, враг получил отпор украинских защитников на большинстве направлений.

ВСУ отбили у оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении и улучшили свое тактическое положение.

В то же время, по словам полковника СБУ Романа Костенко, ситуация на фронте сложная. Россияне готовятся к наступлениям на многих направлениях и подтягивают силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для них очень опасен.

Вероятно, Россия будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от украинской артиллерии.

Тем временем на белорусско-украинской границе спецназовцы Лукашенко проходят проверку боевой готовности.

За все время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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