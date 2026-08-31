Обострение ситуации: США и Иран нанесли друг другу удары

В воскресенье, 30 августа, американские войска нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак после того, как было выявлено, что подразделения Корпуса стражей исламской революции (КВИР) готовились запустить ракеты с морскими минами в Ормузском проливе, сообщил представитель США телеканалу Al Arabiya English.
Издание сообщило, что, по словам чиновника, Центральное командование США (CENTCOM) на прошлой неделе завершило операцию по разминированию международных судоходных маршрутов в проливе.
"Американские вооруженные силы тщательно следят за ситуацией в этом районе и готовы защищать свободное торговое судоходство по этому важному водному пути", – подчеркнул американский чиновник.
Отмечается, что Корпус стражей исламской революции (КВИР) заявил, что в результате нападения США на остров Ларак в воскресенье погибли и были ранены несколько иранских бойцов и гражданских лиц, а также пообещал ответить и наказать виновных.
Издание напомнило, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что все мины были взорваны или изъяты из международных вод Ормузского пролива, а Ирану было сообщено, что любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будет уничтожена.
В статье отмечается, что последние известные удары США по Ирану были нанесены в конце июля, поскольку в последние недели война зашла в тупик, а Вашингтон угрожает ввести жесткие санкции против стран, поддерживающих Иран.
28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану, на что Иран ответил собственными ударами по Израилю и соседним странам. Война в Иране продолжается уже более шести месяцев.
Издание отметило, что в результате американо-израильских ударов по Ирану и израильских атак на Ливан погибли тысячи людей, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В этом конфликте погибли восемнадцать американских военнослужащих.
В то же время журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил в соцсети X, что Иран в ответ на удар США в Ормузском проливе запустил баллистические ракеты по американской базе в Иордании.
"Сегодня на острове Ларак был нанесен удар по иранским ракетным пусковым установкам. Эти установки готовились запустить ракеты с кассетными боевыми частями в направлении Ормузского пролива", – сообщил американский чиновник в комментарии Al Jazeera.
По данным иранского телеканала Press TV, Иран также выпустил ракеты по американским кораблям в Ормузском проливе.
Американский источник в комментарии телеканалу Fox News сообщил, что "почти все приближавшиеся ракеты были перехвачены".
США и Иран: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что Reuters со ссылкой на КВИР сообщало, что Иран и Оман договорились о разделе Ормузского пролива и доходов от него. Пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Мохебби сообщил, что переговоры велись около месяца и были достигнуты результаты, приемлемые для обеих сторон. Отмечается, что большинство судоходных перевозок было приостановлено из-за боевых действий, что привело к росту мировых цен на энергоносители. КВИР обвинил США в попытках помешать переговорам между Ираном и Оманом, заявив, что это привело к задержке заключения соглашения.
Также мы писали, что в Иране блокада со стороны США вызвала дефицит топлива и усилила беспокойство среди автомобилистов, что свидетельствует о все большем влиянии войны на экономику Ирана. Ограничение в 20 литров на автомобиль вынуждает водителей возвращаться на заправки снова и снова. Иран, являющийся крупным экспортером нефти, в течение длительного времени полагался на импорт бензина, чтобы компенсировать дефицит собственных поставок. Однако морская блокада США, введенная 14 июля, существенно ограничила возможности Ирана по закупке топлива.