Вооруженные Силы Украины держат линию обороны в районе двух населенных пунктов Луганской области.

В Луганской области начали удачно работать партизаны, которые не только расклеивают листовки, но и уничтожают объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация на Луганщине остается неизменной несколько недель подряд. Небольшая часть Луганской области, в районе 2 населенных пунктов, там наши Вооруженные Силы держат линию обороны. Все наступления, которые пытаются предпринимать россияне, они отбивают. Так что никаких успехов у россиян именно там нет. Зато у нас начали работать партизаны, и достаточно удачно. Это не только расклейка листовок, но и уничтожение объектов инфраструктуры, что очень помогает тормозить атаки и продвижение российской армии", - сказал Гайдай.

Что касается начала отопительного сезона на оккупированной территории Луганской области, то, по словам главы ОВА, восстановить отопление там невозможно.

"В тех городах, где проходила активная фаза боевых действий, к сожалению, отопительный сезон восстановить будет невозможно, потому что россияне в течение нескольких месяцев круглосуточно обстреливали все населенные пункты, и даже если к крупным городам удастся подвести какие-то магистральные газовые трубы, то внутри городов, во всех домах она разрушена. Нельзя включать газ, потому что это будут пожары и взрывы. Поэтому они это провалят", - сказал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, за сутки на Луганщине отражено семь попыток наступления российских военных.

Сергей Гайдай заявил, что изо дня в день ситуация на оккупированной территории Луганской области ухудшается. Назревает гуманитарная катастрофа. В то же время оккупанты все еще не могут захватить два свободных населенных пункта.

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