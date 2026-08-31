'От голода не умрём': Флеш объяснил, будет ли в Украине дефицит продуктов

Он подчеркнул, что враг атакует не "еду", а крупный бизнес.

В последнее время в украинском медиапространстве, да и среди западных экспертов, нагнетается паника: якобы массированные удары России по украинским продовольственным складам приведут к острой нехватке продуктов и даже к голоду. Из-за этого многие украинцы запасаются продуктами в магазинах, а в сети распространяются посты с фотографиями пустых полок.

Однако советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) успокоил украинцев, призвав не поддаваться слухам, дезинформации и паническим настроениям, и объяснил, почему стране точно не грозит голод.

Он отметил, что цепочки поставок перестраиваются, а также напомнил о возможности поставок от союзников.

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"Друзья, мы не "умрем с голоду". Производители и продавцы сейчас перестраивают каналы снабжения. Если возникнет необходимость, Европа "с радостью" заполнит любую продовольственную нишу за счет экспорта", – подчеркнул Флеш.

Он подчеркнул, что враг атакует не "еду", а крупный бизнес, который платит налоги и создает рабочие места.

Дефицит продуктов в Украине

Ранее министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил УНИАН, что имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно для того, чтобы покрыть внутреннее потребление по каждому из базовых продуктов. Проблема может быть только с ассортиментом продукции.

В то же время в сети супермаркетов АТБ ввели ограничения на продажу ряда продуктов, в частности яиц, масла, макарон, круп, сахара и консервов.

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