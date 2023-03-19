Перед этим Папа Римский встретился с беженцами, в том числе и украинскими.

В своем воскресном обращении к паломникам в Ватикане Папа Римский Франциск призвал не забывать молиться за украинский народ.

"Братья и сестры, не будем забывать молиться за мученический украинский народ, который и дальше страдает от военных преступлений", - сказал Франциск, передает Vatican News. Также Папа выразил соболезнования жертвам землетрясения в Эквадоре.

Перед этим Папа Римский встретился с беженцами, в том числе и украинскими, которые приехали в разные страны Европы в рамках инициативы гуманитарных коридоров.

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"Между вами есть много украинских беженцев. Им хочу сказать, что Папа не отрекается искать мир, не перестает возлагать надежду на мир и молиться за него. Делаю это для вашей многострадальной страны и для других, страдающих от войны; здесь есть много людей, которые бежали от других войн", – сказал Франциск на встрече с беженцами.

Папа Римский и война в Украине

Ватикан осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. При этом Папа Римский не раз предлагал свою кандидатуру в качестве посредника для переговоров между Украиной и РФ. Однако это предложение не нашло отклика у Кремля.

Помимо этого Франциск отметился рядом противоречивых заявлений о войне. Так он заявил, что российские военные не настолько жестоки, чтобы совершать военные преступления в Украине. Также он заявил, что Запад якобы спровоцировал Путина на вторжение в Украину.

При этом в одном из интервью он намекнул, что был причастен к обмену военнопленными между РФ и Украиной.

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