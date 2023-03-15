Понтифик похвалил людей, которые посвящают свою жизнь молитве, "независимо от конфессии".

Папа Римский Франциск призвал к "уважению" религиозных объектов в Украине. Свое заявление он сделал после того, как украинские власти назвали УПЦ МП крайний срок для освобождения Киево-Печерской лавры.

В своем еженедельном обращении с площади Святого Петра понтифик призвал "воюющие стороны уважать религиозные объекты" и похвалил людей, которые посвящают свою жизнь молитве, "независимо от конфессии", пишет Sky News.

Ранее в этом месяце глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, который поддерживает российское вторжение в Украину, призвал Папу Римского Франциска и других религиозных деятелей убедить Украину прекратить репрессии против УПЦ МП.

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Высление УПЦ МП из Киево-Печерской лавры - что известно

С 29 марта священники УПЦ МП должны освободить помещения Киево-Печерской лавры из-ра разрыва контракта об аренде на фоне нарушения его условий.

В свою очередь представители УПЦ МП отказались покидать здания, потому что не видит "юридических оснований" для этого.

В тот же время в Министерстве культуры Украины заверили, что покинуть территорию Лавры придется всем, кто попал под санкции СНБО, в том числе, митрополиту Павлу.

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