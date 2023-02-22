Глава Католической церкви считает, что не было сделано все возможное, чтобы остановить войну.

Папа Римский Франциск обратился к общественности с речью в честь годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Как сообщает Reuters глава Католической церкви призвал стороны к примирению.

"Прошел год с начала этой бессмысленной и жестокой войны, печальная годовщина. Количество погибших, раненых, беженцев и перемещенных лиц, количество разрушений и экономических и социальных ущербов говорят сами за себя", - заявил Папа.

Христианский патриарх попросил Бога простить насилие, которое было совершено в результате войны – он не сказал, кого именно из сторон считает "создателями" этого насилия. Однако выразил поддержку народу Украины.

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"Пусть Господь простит столько преступлений и столько насилия. Он Бог мира. Останемся рядом с замученным украинским народом, который продолжает страдать", - добавил глава Католической церкви.

Папа Римский осудил зверства России против мирных жителей, а также обратился к тем, у кого есть власть с просьбой остановить военные действия и вывести российские войска из Украины:

"Давайте спросим себя: было ли сделано все возможное, чтобы остановить войну? Я призываю всех, кто имеет власть над нациями, взять на себя обязательства конкретным способом прекратить конфликт, достичь прекращения огня и начать мирные переговоры", - отметил понтифик.

Reuters отмечает, что на аудиенции Папы присутствовал Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш вместе с делегацией украинских чиновников.

Папа Римский Франциск и его риторика относительно российско-украинской войны

В марте прошлого года понтифик призвал создать гуманитарные коридоры для мирных людей. Тогда же он посетил украинских беженцев в итальянской больнице.

23 марта Зеленский пригласил Папу Римского приехать в Украину. В католических СМИ писали, что Патриарх согласился однако визита до сих пор так и не было.

На Пасху глава Католической церкви сделал обращение на украинском и российском языках, а на Рождество дважды вспомнил Украину в своем поздравлении.

Также Папа Римский сравнил действия России с действиями нацистской Германии.

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