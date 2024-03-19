Андрей Юсов объяснил последнее заявление оккупантов.

Россияне планируют защищать свои нефтегазовые объекты от атак дронов с помощью самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов наземного базирования "Панцирь".

Об этом заявил директор департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РФ Артем Верхов. "Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Национальной гвардии России, над прикрытием объектов, над установкой, соответственно, систем защиты типа "Панцирь", - цитирует его The Guardian.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что заявление сделали для успокоения возмущения в обществе и распила бюджетных средств, поскольку комлпексы "Панцирь" уже давно находятся на местах.

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"Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях оккупанта, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться", - сказал он в комментарии Украинской правде.

Атаки на российские НПЗ: последние новости

По данным бывшего исполнительного директора международной энергетической группы Gunvor Group Ltd. Торбйорна Тернквиста, в результате ударов украинских дронов уже было выведено из строя около 600 тысяч баррелей суточной нефтеперерабатывающей мощности РФ.

В украинской разведке объясняли, что каждый успешный удар сбивает темп снабжения горюче-смазочными материалами оккупационных российских войск в Украине.

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