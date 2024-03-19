Удары украинских беспилотников по НПЗ вывели из строя около 600 000 баррелей суточной нефтеперерабатывающей мощности России. Об этом заявил главный исполнительный директор Gunvor Group Ltd. Торбьерн Тернквист, пишет Bloomberg.
Так, в течение последних дней удары беспилотников поразили несколько заводов в России, некоторые глубоко в пределах страны, что привело к росту фьючерсов на дизельное топливо и бензин.
"Это важно, поскольку, очевидно, это сразу ударит по экспорту дистиллятов. Поэтому это, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей, поэтому для меня это проблема дистиллятов", – отметил участник рынка.
Gunvor был крупным трейдером российской нефти до вторжения в Украину, но отказался от торговли вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По данным JPMorgan Chase & Co, украинские атаки забрали около 900 000 баррелей в день российских нефтеперерабатывающих мощностей. По словам аналитиков, может пройти "несколько недель, если не месяцев", пока мощность будет восстановлена.
В общем, рынки сырой нефти в основном сбалансированы и справедливо оценены, сказал Тернквист, добавив, что поставки из США в этом году вырастут примерно вдвое меньше, чем в 2023-м – на 700-800 тыс. баррелей в день.
Атаки на российские НПЗ
Ранее УНИАН писал, что с начала этого года произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 российских регионах. 8 объектов получили значительные повреждения в результате ударов. Общая мощность атакованных заводов составляет примерно 178 миллионов тонн в год.
В то же время Украина может выпускать по территории России от 30 до 60 беспилотников дальнего радиуса действия, что является большой проблемой для агрессора. Под атаками оказались уже около 12% российских мощностей по переработке нефти.