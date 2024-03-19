В общем, рынки сырой нефти в мире в основном сбалансированы.

Удары украинских беспилотников по НПЗ вывели из строя около 600 000 баррелей суточной нефтеперерабатывающей мощности России. Об этом заявил главный исполнительный директор Gunvor Group Ltd. Торбьерн Тернквист, пишет Bloomberg.

Так, в течение последних дней удары беспилотников поразили несколько заводов в России, некоторые глубоко в пределах страны, что привело к росту фьючерсов на дизельное топливо и бензин.

"Это важно, поскольку, очевидно, это сразу ударит по экспорту дистиллятов. Поэтому это, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей, поэтому для меня это проблема дистиллятов", – отметил участник рынка.

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Gunvor был крупным трейдером российской нефти до вторжения в Украину, но отказался от торговли вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным JPMorgan Chase & Co, украинские атаки забрали около 900 000 баррелей в день российских нефтеперерабатывающих мощностей. По словам аналитиков, может пройти "несколько недель, если не месяцев", пока мощность будет восстановлена.

В общем, рынки сырой нефти в основном сбалансированы и справедливо оценены, сказал Тернквист, добавив, что поставки из США в этом году вырастут примерно вдвое меньше, чем в 2023-м – на 700-800 тыс. баррелей в день.

Атаки на российские НПЗ

Ранее УНИАН писал, что с начала этого года произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 российских регионах. 8 объектов получили значительные повреждения в результате ударов. Общая мощность атакованных заводов составляет примерно 178 миллионов тонн в год.

В то же время Украина может выпускать по территории России от 30 до 60 беспилотников дальнего радиуса действия, что является большой проблемой для агрессора. Под атаками оказались уже около 12% российских мощностей по переработке нефти.

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