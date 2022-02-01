Экс-работнику СБУ грозит до 15 лет за решеткой.

В Донецкой области заочно будут судить бывшего сотрудника СБУ, пытавшего пленных в подпольной тюрьме "Изоляция".

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении 44-летнего уроженца Докучаевска по факту участия в преступной и террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте такжеЖурналисты узнали детали сотрудничества СБУ с главным палачом концлагеря боевиков "Изоляция"

"Досудебным расследованием установлено, что с 2015 года бывший сотрудник Службы безопасности, занимая должность следователя так называемого Министерства государственной безопасности "ДНР", под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей по фактам якобы содействия правоохранительным органам Украины", - говорится в сообщении.

Также обвиняемый участвует в так называемых "следственных действиях" в отношении лиц, незаконно содержащихся в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция".

В частности, в течение апреля-октября 2016 года приспешник боевиков пытал 40-летнего жителя Донецка.

"Злоумышленник жестоко обращался с потерпевшим, наносил многочисленные удары током, надевал на голову полиэтиленовый пакет, тем самым ограничивая доступ к воздуху. Кроме того, псевдоследователь вместе со своими сообщниками из состава "МГБ ДНР" ограничивали мужчину в еде и держали в нечеловеческих условиях", - добавили в прокуратуре.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Приморский районный суд Мариуполя. Максимальное наказание по указанным статьям – до 15 лет за решеткой.

Справка УНИАН. "Изоляция" - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме в разное время содержали около 3,5 тысячи человек, из которых 1,6 тыс. - гражданские лица. В "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

Вас также могут заинтересовать новости: