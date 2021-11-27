Прокуратуре о статусе просителя убежища обвиняемого не известно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом, замечает издание.

Обвиняемый по делу о незаконной тюрьме боевиков в "ДНР" "Изоляция" Евгений Бражников просит убежища во Франции.

Об этом сообщает издание Грати.

Бражников выехал за пределы Украины, письменно проинформировал суд адвокат Виталий Гончаров, ходатайствуя об участии подзащитного по видео. Самого Гончарова на заседании не было из-за болезни.

Прокуратуре о статусе просителя убежища обвиняемого не известно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом, замечает издание.

Читайте такжеЗеленский ответил на петицию об ограничении въезда для россиян: надо изучить социальные последствияИменно Бражников, по словам бывших заложников, обливал заключенных холодной водой и бил их для получения признаний.

Как писал УНИАН, расследователи издания Bellingcat нашли след ФСБ России в организации незаконной тюрьмы "Изоляция", где содержат в нечеловеческих условиях, в частности, украинских пленников.

9 ноября в Киеве задержали начальника тюрьмы Дениса Куликовского ("Палыча"), принимавшего непосредственное участие в истязаниях удержанных пленников.

Справка УНИАН. "Изоляция" - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица. В "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю "Изоляции" заочно сообщили о подозрении.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова