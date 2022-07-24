Над территорией Хмельницкой области сегодня утром, около 9 часов, силы противовоздушной обороны сбили три российские ракеты.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
"Обломки упали в поле Каменец-Подольского района. Возгорание полей ликвидировано. Также произошло падение ракеты в лесном массиве. Как следствие произошел взрыв и задымление в районе одного из сел Хмельницкого района. Жертв нет", - отметил Гамалий.
Удар по Хмельницкой области:
По данным воздушного командования "Захид" ВСУ, около 9:00 24 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области из акватории Черного моря.
Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Захид".
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