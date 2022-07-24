Детали глава ОГА сообщит позже.

На Хмельнитчине раздались взрывы. После объявления воздушной тревоги, которые охватили почти всю Украину, жители Хмельницкой области услышали мощные звуки, некоторые Telegram-каналы начали сообщать о возможных "прилетах".

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий на своей странице в Telegram подтвердил информацию о звуках взрывов.

Также он написал, что в области сработала противовоздушная оборона.

"На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - отметил Гамалий.

Впоследствии он прокомментировал ситуацию и попросил жителей области не игнорировать воздушную тревогу.

Ситуацию в Области прокомментировали на странице Воздушного командования "Запад" в Facebook. Оказалось, Россия била по Хмельнитчине "Калибрами".

"Около 9:00, 24 июля, российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Хмельницкой области из акватории Черного моря. Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что роспропаганда всю неделю пыталась сформировать имидж "непобедимой армии".

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