Журналисты продемонстрировали на примере операций десантного подразделения, насколько ожесточенной была борьба.

Наступательные усилия украинских сил на всей линии фронта остановились. Недавние бои ясно показывают, почему это произошло.

Журналисты The Wall Street Journal объяснили, почему это произошло, анализируя бои элитных десатных подразделений украинской армии под командованием капитана Анатолия Харченко.

Контрнаступление завершено

Десантники из отряда Харченко вошли в зону боевых действий на юго-востоке Украины в августе прошлого года. Тогда контрнаступление уже двигалось к провалу, а его цели уже были серьезно уменьшены, поскольку партнеры колебались в вопросе предоставления танков и другой бронетехники. Зато россияне ждали и подготовились. Они окопались в полях юго-восточной территории Украины, минируя поля.

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На первом этапе украинские бригады достигли незначительных продвижений и понесли тяжелые потери. Отряд Харченко зашел в зону боевых действий не как компонента завершающего этапа, а как его "последняя капля".

Сначала они атаковали холм возле села Вербовое. Впрочем, россияне запустили рой дронов со сбросами, работали пулеметы и гранатометы. Взвод из-за потерь стал недееспособным в течение нескольких минут. Подразделение потеряло даже медика.

"Украинская атака закончилась, еще не начавшись. Отчаянная новая задача Харченко была извлечь своих мертвых и спасти тех, кому посчастливилось выжить", - пишет издание.

Неудача контрнаступления в 2023 году привела к печальным прогнозам. Самой большой проблемой может быть то, что Украина недостаточно вооружена для прорыва российской обороны. Непонятно, сможет ли Украина и ее союзники разработать альтернативный подход. Украина потеряла тысячи военных, в том числе некоторых из самых знающих и мотивированных бойцов. Контрнаступление закончено с успехом всего в несколько квадратных километров.

"Когда пули свистят над тобой"

"Я понимаю логику Запада не предоставлять нам все, что у них есть. Но что они будут делать, когда нас не останется?", - сказал Харченко.

В его подразделении менее половины военных имели боевой опыт. Остальные были абсолютными новичками, пришедшими на смену тем, кто погиб в бою. Их тренировали в Великобритании. Большая часть техники этого подразделения - советская. Впрочем, десантники чаще шли в бой пешком, ведь техника, в частности пикапы, была бы уничтожена на минных полях.

Подразделение отбивало у русских позиции с окопами, а затем штурмовало посадки и холмы. Впрочем, во время одной из операций россияне начали внезапное наступление. Украинские воины понесли потери.

"У меня было достаточно знаний, но когда пули свистят над тобой и ударяют в ветки над тобой, это нечто другое", - поделился воин с позывным "Гризли".

Часть группы отступила, пытаясь эвакуировать раненых. Остальные часть осталась отбивать наступление. Ни броневик, ни пикап не смогли добраться ближе к позициям, чтобы эвакуировать раненых. Это удалось сделать лишь советским мотоциклам с колясками. Раненых везли через минные поля, транспорт постоянно ломался. Мотоциклы совершили несколько таких рейсов. Русские продолжали наступление. Группа десантников продолжала нести потери.

Боец с позывным "Талер" получил тяжелые ранения и не надеялся на спасение. Он лег на землю и притворился мертвым. Перед этим воин закопал свой телефон, чтобы тот не попал в руки врага. "Талер" искал гранату, ведь не хотел сдаваться живым.

Сработала украинская артиллерия, русские отступили, но их дроны все еще висели над полем боя. Дроны сбросили две гранаты, но не попали в "Талера". Он спасся. К концу дня только трое из 22 воинов первого взвода остались полностью здоровыми.

На следующий день военные поехали эвакуировать тела побратимов, но их накрыли тяжелым огнем. Погиб медик.

"Ты идешь, ползешь, бежишь, потом идешь, ползешь, чтобы туда добраться. А потом возвращаешься так же. Ты тянешь своих товарищей", - сказал "Гризли".

Цена слишком высока

Еще через день Харченко приказал устроить дымовую завесу. Русские боялись, что их отравляют химическим оружием, а их дроны дезориентировались. Россияне бежали с позиций, а украинцы ударили по ним кластерными бомбами.

После тяжелого дня взвод достиг своей цели - взять холм. Но цена была высока. Вечером было тихо, поскольку обе стороны прекратили стрелять от усталости.

Во время эвакуации одного из погибших произошел взрыв. Осколками посекло нескольких военных. "Гризли" с тяжелыми осколочными ранениями прошел еще более 500 метров, прежде чем сесть в багги и получить медицинскую помощь.

Двое других погибших были опознаны по татуировкам и одежде в морге на следующий день. Тела еще двух погибших не нашли.

Группа пошла дальше

Несмотря на потери, группа Харченко усовершенствовала свою тактику и продолжала двигаться к Вербовому. Новые мобилизованные замещали погибших и раненых. Штурмовые группы по 5 человек часто шли в бой, чтобы избежать привлечения внимания российских дронов или артиллерии. Небольшие группы поддержки приносили боеприпасы и воду штурмовым группам и помогали им решать любые проблемы с ранеными.

В случае необходимости больше военных заходило на позиции, чтобы спасти раненых и эвакуировать тела. Русские часто оставляли своих мертвых и раненых, избежав дополнительных потерь.

"Это их отношение к своему народу. Это цинично, но рационально", - отметил Харченко.

Десантники прорывали российские линии обороны. Сначала были окопы, заваленные трупами и оружием. При приближении к Вербовому они находили окопы с примитивными кухнями, раковинами и туалетами. 25 августа отряд атаковал сеть окопов на восточной окраине Вербового. Другой отряд уже пытался прорваться туда на бронетехнике, но русские поражали их противотанковыми ракетами. Группа Харченко пошла пешком и прорвалась на позиции врага.

Начался бой, в результате которого были потеряны два воина. Эвакуационную группу было крайне трудно сформировать. Тела нашли под грудой земли в окопе - прямое попадание минометного снаряда калибра 152 мм.

"Нанавиджу касаться крестов"

В начале декабря десантники с позывными "Канноли", "Талер" и еще несколько солдат собрались в крематории в Киеве, чтобы попрощаться с побратимом "Бердянским". Он погиб 12 августа, но длительная ДНК-экспертиза.

"Канноли" частично потерял слух, "Талер" немного восстановился после ранения. Оба надеются, что смогут еще послужить украинскому народу.

После прощания солдаты быстро сели в свои транспортные средства и отправились на Запорожье. Вербовое остается в русских руках. Последующие пехотные штурмы привели к незначительным достижениям, еще большему количеству потерь и никакому значимому прорыву.

Капитан Харченко посетил могилы побратимов в Киеве. Он касался крестов "Малого" и "Сявы" - тех двух воинов, тела которых нашли тогда в окопе под Вербовым - и шептал несколько слов.

"Я дал тебе этот значок, друг", - сказал он перед портретом "Малого".

"Я ненавижу эту традицию касаться крестов. Я делал это слишком много раз", - сказал командир.

Контрнаступление Украины в 2023 году

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский прокомментировал результаты начатого летом контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что враг хорошо подготовил оборону.

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции 6 июня отсрочил переправу сил ВСУ через реку Днепр, которая должна была поддержать контрнаступательные операции на других участках фронта.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный убежден, что 2024-й военный год будет отличаться от предыдущего. Он заявил, что делается для того, чтобы 2024 год год не был похож на 2023-й в ведении войны.

Ранее УНИАН писал, что для освобождения оккупированных территорий и выхода на границы 1991 года Украине понадобится такое количество снарядов, которое сопоставимо с запасами стран-членов НАТО и их партнеров вместе взятых.

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