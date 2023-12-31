Он назвал 2023 год сверхсложным.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и украинские военнослужащие в новогодний вечер опубликовали видеообращения.

Главнокомандующий называет 2023-й еще одним сверхсложным годом борьбы за свою землю и свободу, годом, когда Украина выстояла благодаря украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам, благодаря каждому из них.

"Я благодарю наших военных за стойкость и самоотверженность величественному делу - защищать Украину. Склоняю голову перед украинскими воинами, которые погибли в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах. 2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу победу! Всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дроном. Кто держит удар и наносит его в ответ. Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает вооруженным Силам Украины - с Новым годом! Вместе мы одержим победу! Слава украинским защитникам и защитницам" - написал Залужный в своем официальном Telegram-канале .

Украинские военнослужащие отмечают, что эта новогодняя ночь не будет отличаться от всех предыдущих ночей борьбы с оккупантами. Они призывают украинцев вспомнить об уже пройденном пути и цене, которую пришлось заплатить.

"Впереди много работы. У нас разные задачи, но одна цель - одержать победу. Здесь нет неважных. Каждый из нас - воин. На наблюдательном пункте, в наряде на кухне или на складе, за пультом дрона, снаряжая пушки или подвозя топливо и провизию, за штурвалом истребителя или патрульного катера, каждый из нас - основа обороны и залог победы. С новым 2024 годом! С годом, который точно сделает нас сильнее и приблизит победу", - отметили бойцы.

31 декабря в Украине: атаки продолжаются

Как известно, российские захватнические войска с прошлого вечера атакуют Украину дронами и ракетами. Сейчас большая часть страна охвачена воздушными тревогами.

Воздушные силы сообщали, что в воздушном пространстве Украины находится несколько десятков российских беспилотных летательных аппаратов.

Днем в Херсонской, Харьковской, Кировоградской и Запорожской областях раздавались взрывы.

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