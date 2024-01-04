Наладить масштабное производство снарядов непосредственно на территории Украины нельзя, подчеркнул Коваленко.

Для освобождения оккупированных территорий выхода на границы 1991 года Украине понадобится такое количество снарядов, которое сопоставимо с запасами стран-членов НАТО и их партнеров вместе взятых. Такую оценку дал политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В эфире телеканала FREEДОМ он подчеркнул, что наладить масштабное производство снарядов непосредственно на территории Украины нельзя. Этому есть две причины, одна из которых – отсутствие технических и технологических возможностей для расширения таких линий производства в сжатые сроки.

"Те, которые есть, не обеспечивают необходимое количество продукции. И другой момент – на территории Украины организовывать большое предприятие, производящее большое количество боеприпасов, рискованно. Такое предприятие сразу же станет целью № 1 для нанесения ракетных ударов", – добавил обозреватель.

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При этом можно наладить производство боеприпасов за границей. Однако и такое решение не позволяет расширять производство настолько, чтобы покрыть имеющуюся потребность в снарядах.

"Когда говорят, что нам Европа может предоставить миллион боеприпасов, за это огромное спасибо, но даже миллиона боеприпасов мало. И я скажу больше: 2 млн боеприпасов мало. Если говорить о возможности получения необходимого количества боеприпасов для осуществления наступления с гарантированным освобождением Украины в границах 1991 года в течение года, например, для поддержания контрнаступательной операции нам необходим боезапас для артиллерии от 15 до 17 млн выстрелов. То есть это колоссальные ресурсы, которые сопоставимы с запасами, имеющимися в странах всего НАТО и не только НАТО, но и его партнеров", – констатировал Коваленко.

Производство снарядов в Украине

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс в 2023 году значительно нарастил производство боеприпасов. В частности, речь идет о минометных минах и артиллерийских снарядах.

По словам Камышина, зафиксирован рост по номенклатуре минометных выстрелов в 42 раза. В 2024 году планируется увеличить способности по производству снарядов в шесть раз.

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