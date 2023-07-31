До конца года должна быть сформирована седьмая бригада "Хартия".

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал о создании бригад наступления и отметил, что вооружение и военная техника – это главная проблема.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде". Отвечая на вопрос о подготовке проекта по созданию бригад наступления, Пивненко отметил, что сейчас есть уже первые шесть бригад - это первый этап.

"Второй этап - это седьмая бригада" Хартия", которая формируется. Другие уже выполняют задачи, несут боевые потери и пополняются. Аналогично некоторые наступают, некоторые пока ждут, некоторые уже действуют в обороне", - рассказал он.

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Говоря об уровне обеспечения гвардии наступления, командовавший отметил, что обеспечение - как на уровне Сил обороны Украины.

"Есть полный цикл обеспечения, то есть до нас доходит обеспечение, как до Вооруженных сил. Конечно, хотелось бы лучше, быстрее. Но я понимаю, что это не так просто", - сказал Пивненко.

На вопрос о том, что в начале создания этих бригад речь шла о кураторах от власти, которые якобы должны были помочь, он отметил, что не слышал о таком.

"Нам идет обеспечение, я работаю со своей стороны с британской стороной, с американцами", - отметил командующий.

Относительно главных проблем и потребностей на сегодня, Пивненко рассказал, что вооружение и военная техника – это главная проблема.

"Она идет, плывет на кораблях, уезжает, но хочется сейчас и быстро. Бригады наступления НГУ - аналогичны бригадам Вооруженных сил, то есть большое количество личного состава, которое необходимо обеспечить вооружением. Для этого нужно время", - подчеркнул он.

Кроме того, говоря о том, на каком этапе сейчас формирование "Хартии", Пивненко заметил, что это пока начальная стадия.

"Один батальон у нас отучился за границей, другие там планируются на изучение, поедут туда проходить индивидуальную подготовку. То есть до конца года она будет сформирована", - сообщил он.

Командующий также рассказал, сколько времени нужно на подготовку бойцов.

"Время подготовки - от месяца и дольше, и до двух может быть, и до трех, в зависимости от курса. Есть же направления специальной подготовки: снайперы, водолазы, инструкторы по инженерной подготовке. У нас много совместных проектов. Мы начали с Вооруженными силами, хотим готовить вместе на обучение бойцов", - сказал он.

Также на вопрос, Можно ли назвать количество людей, которые уже прошли подготовку у союзников Украины, и сколько еще планируется подготовить, Пивненко отметил: "Если не вдаваться в цифры, бригаду уже подготовили, спокойно так".

Гвардия наступления - что известно

Как известно, идея создания проекта "Гвардия наступления" была озвучена предыдущим министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, который погиб в авиакатастрофе в Броварах.

Набор добровольцев началось 2 февраля 2023 года. 1 апреля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о продлении набора в "Гвардию наступления" для формирования резерва. На нужды ее прокуроры отдали конфискованные у преступников автомобили, оружие, боеприпасы.

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