Противник понес новые потери в Херсонской области.

Потери врага увеличились - в Херсонской области одесские гвардейцы уничтожили важное оборудование РФ, которое корректировало обстрелы и помогало российским диверсантам.

Как сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, наблюдательный комплекс "Муром-М" (в СМИ его называют "глаз мордора") оккупанты разместили на мосту через реку Конка.

С помощью этого оборудования захватчики вели круглосуточное наблюдение с целью недопущения прорыва войск Сил обороны Украины.

"Бойцы 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии точно вычислили координаты вражеского средства видеонаблюдения и одним точным ударом нанесли огневое поражение", - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что мощный "Муром-М" - комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей - за 4 км.

"Стационарные версии, как тот, что уничтожили гвардейцы, "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с линией боевого столкновения. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы", - рассказали украинские военные.

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Как сообщал УНИАН, недавно защитника города Очаков Николаевской области уничтожили дорогостоящий наблюдательный комплекс "Муро-М". Захватчики расположили его в гражданском здании в несколько этажей на оккупированной территории. Они пытались замаскировать дорогой оптический комплекс, но украинские военные его "вычислили".

Согласно открытым источникам, комплексы "Муром" производит разработчик и производитель комплексных систем безопасности - российская компания "Стилсофт", которая имеет сертификат (отраслевую премию) "за укрепление безопасности России" в номинации "лучшее устройство (комплекс) сбора и обработки видеоинформации". У этого закрытого акционерного общества есть соответствующие рекомендации (поддержка) Минобороны РФ и ФСБ.

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