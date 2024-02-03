Зенитчик Павел Легойда не скрывал своей ориентации и столкнулся с жестоким буллингом в армии - угрозами другого бойца "с передка".

Украинский стрелок-зенитчик Павел Легойда - открытый представитель ЛГБТ сообщества, который публично не скрывает свою ориентацию и имеет партнера. Однако его путь в качестве военного оказался непростым из-за буллинга.

Не все в армии Украины проявляют толерантность к людям нетрадиционной ориентации. Павел прочувствовал это на собственной шкуре, когда его в наряде едва не зарезал другой артиллерист, хвастаясь, что сам пришел из "передка". Об этом военный рассказал ведущей ТСН Наталье Островской.

По словам Павла, тогда его задача заключалась в том, чтобы охранять вход на завод. "Сижу, что-то в телефоне щелкаю - ко мне подходит какой-то чувак... Говорит: "Это ты тот мальчик?"", - вспоминает Павел.

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После неприятных оскорблений агрессивно настроенный военный уточнил, что ему о вкусах Павла "говорили". Потом начали раздаваться угрозы: "Ты знаешь, кто я такой?.. Я из артиллерии тоже, я из передка вернулся".

Остроты ситуации добавляло то, что во время угроз военный направлял на Павла шампур к шашлыкам

"А я сижу и думаю: "Боже, что делать"... Я понимаю, что меня уже "труханить" начинает, стремно", - рассказал зенитчик.

По его словам, тогда военный в придачу признался, что до службы в армии убил отчима. Тогда Павлу показалось, что на этом "все": он начал мысленно молиться, в голове попрощался со своими близкими.

Зенитчик говорит, что в той ситуации оказался беззащитным, поскольку оставил свой автомат в конце коридора, а обороняться кулаками не умел. Тогда ему пришлось действовать против агрессора максимально осторожно, подытожил Легойда.

Кто такой Павел Легойда

Павлу Легойде 22 года, сейчас он воюет с оккупантами в составе 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Большая война застала парня во время срочной военной службы. Военный имеет нетрадиционную ориентацию и утверждает, что иногда ему приходится защищать себя не только от оккупантов, но и от непонимания общества. У Павла есть половой партнер. Военный надеется, что вскоре Украина поддержит легализацию однополых браков.

Украину защищают около 50 тысяч ЛГБТ-представителей

Пока нет точной статистики, сколько парней и девушек нетрадиционной ориентации защищают Украину в составе ВСУ. Однако в 2023 году группа LGBT Military утверждала, что с оккупантами воюют около 50 тысяч ЛГБТ-представителей.

Со своей стороны издание Teleghraph приводило несколько личных историй о службе в армии ЛГБТ-солдат.

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