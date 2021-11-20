Омбудсмен сообщила, что военный после каминг-аута стал жертвой шантажа и угроз со стороны товарищей по службе, а начальство не реагирует на жалобы.

Солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины стал жертвой буллинга и угроз со стороны сослуживцев из-за его сексуальной ориентации.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова в Facebook.

Омбудсмен заявила, что несмотря на то, что солдат написал рапорт, в котором сообщил об угрозах и травле, указав имена причастных, реагирования со стороны руководства не произошло.

Денисова отметила, что о травле солдата стало известно из прессы.

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"Кроме того, как усматривается из материалов СМИ, командир батальона заявил, что присутствие ЛГБТ-людей в армии неприемлемо, а обидчики вообще не понесут наказание", - говорится в сообщении омбудсмена.

Она обратила внимание, что такие угрозы и дискриминация - это нарушение и Конституции, и Всеобщей декларации прав человека, и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Военная дисциплина обязывает каждого военнослужащего соблюдать определенные уставы Вооруженных Сил Украины, правила взаимоотношений между военнослужащими, укреплять военное общество, проявлять уважение к командирам и друг другу, быть вежливыми и соблюдать военный этикет, обращаться с достоинством и честью, не допускать других к недостойным поступкам", - говорится в публикации.

"Обращаюсь к министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль вопрос осуществления служебного расследования по указанным инцидентом, в том числе в отношении действий командира батальона, и принятия мер с целью недопущения дискриминации, в частности по признаку сексуальной ориентации в Вооруженных Силах Украины", - написала Денисова.

Отметим, что весной 2021 года стало известно, что в ВСУ в отдельную часть проводят набор специалистов и военных, которые дружески относятся к ЛГБТ+ сообществу.

Напомним, правозащитники били тревогу из-за нарушения прав ЛГБТ в Украине. Они отмечали, что в 2020 году возросло количество нападений на ЛГБТ-центры и мероприятия, а сексуальная ориентация и гендерная идентичность незащищены украинским законодательством.

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Автор: Виктория Гордиенко