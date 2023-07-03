Издание The Telegraph приводит рассказы украинских ЛГБТ-солдат.

Точных данных о том, сколько ЛГБТ-солдат служат в Вооруженных силах Украины, нет, но группа LGBT Military в Instagram, которая публикует фотографии солдат-геев и лесбиянок, оценивает эту цифру примерно в 50 тысяч человек.

Как говорится в материале The Telegraph, поскольку Эстония становится первой экс-страной СССР, легализовавшей однополые браки, есть надежда, что Украина может стать следующей.

Издание приводит рассказы украинских ЛГБТ-солдат. Первый - о Борисе и Валентине, которые познакомились в Tinder. Прошло всего несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину, и пара встретилась в кафе в Киеве, один из мужчин на тот момент уже служил в армии, куда попал с началом большой войны.

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"Он мне очень нравился, но ситуация была странной, потому что это было начало войны. Я никогда не думал, что война может выглядеть так — встреча с парнем из Tinder в кафе", - говорит мужчина.

На этой неделе Эстония стала первой бывшей страной Советского Союза, легализовавшей однополые браки. Премьер-министр Кая Каллас сказала, что это решение "даст что-то важное для многих". Открытые солдаты-геи в Украине надеются, что наша страна будет следующей.

Напомним, в украинский парламент внесен проект закона о гражданских союзах, который легализует однополые партнерства, война снова выдвинула эти вопросы на первый план.

Алина Сарнацкая, 36-летняя военнослужащая, воюющая на Донбассе, сказала, что ее подруга не сможет узнать, что с ней случилось, если она погибнет или будет ранена в бою.

"Если бы я погибла на войне, — сказала она The Sunday Telegraph, — моя партнерша не смогла бы получить никакой информации обо мне, потому что она не моя жена".

Предложенный закон также позволит однополым парам принимать медицинские решения, хоронить своих близких в соответствии со своими пожеланиями и получать поддержку от государства.

По словам Бориса, признание этих партнерских отношений "важнее, чем когда-либо ранее". "Мы боремся за свободу, за демократические ценности, за европейские ценности", - говорит он.

Для Алины война ускорила позитивные изменения в отношении украинцев к открытым геям и лесбиянкам-солдатам.

"Когда вы как медик эвакуируете кого-либо, и вы гей, люди не просят вас остановиться и подождать другого медика", — сказала она. "С тех пор, как началась война, неважно, кто гей, а кто лесбиянка — ты хочешь жить", - добавила Алина.

"Солдаты — это семья. Нельзя быть в семье с другими людьми и не рассказывать им о своем партнере или о себе", - подытожила она.

В Украине хотят легализовать однополые партнерства

7 марта 2023 года в Верховную Раду на регистрацию подали проект закона о введении в Украине института регистрируемых партнерств (№9103).

Вскоре в ПЦУ назвали законопроект об институте регистрируемого партнерства неприемлемым, поскольку он "представляет угрозу для общественной морали".

В Минобороны не поддержали законопроект о зарегистрированных гражданских партнерствах, поскольку у них отсутствуют данные относительно "тысяч украинских военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения со своими партнерами".

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