Алексей Куленко из Кировоградщины погиб от осколочного ранения.

В субботу на Донбассе от осколочного ранения погиб старший сержант Алексей Куленко из Кировоградской области.

Об этом сообщила глава Кировоградской ОГА Мария Черная в Telegram-канале.

"И снова на Кировоградщине беда. Погиб наш старший сержант Алексей Куленко. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелое осколочное ранение, которое внезапно оборвало его жизнь", - написала она.

Алексей Куленко был родом из села Покотилово Новоархангельского района. Призван на военную службу в апреле 2021 года. Служил в 17 отдельном мотопехотном батальоне. У него остались отец и трое детей.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских воинов, еще 9 получили ранения, один - боевое травмирование.

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Автор: Екатерина Гирнык