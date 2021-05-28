Владимир Зеленский встретился с новоназначенной главой ОГА в офисе президента и вручил ей служебное удостоверение.

Президент Владимир Зеленский назначил Марию черную новым председателем областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ № 214/2021 глава государства подписал в четверг, 27 мая.

По сообщению, Зеленский встретился с новоназначенной председателем ОГА в офисе президента и вручил ей служебное удостоверение.

До этого 26 мая Кабинет министров согласовал назначение Марии Черной на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Мария Черная: что известно о новой главе Кировоградской ОГА

Мария Черная родилась в 1974 году в Кировоградской области. В 2003-м окончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко (педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература), а в 2015 году – Кировоградский национальный технический университет (управление финансово-экономической безопасностью).

С 2002 по 2011 год работала на различных должностях в Компанеевской районной государственной администрации Кировоградской области. В августе 2011-го была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской областной государственной администрации. С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора