В автомобиле находились супруги пенсионеров, в результате обстрела погибла женщина.

Вчера, 26 марта в городе Марьинка Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал гражданский автомобиль.

Об этом сообщили в офисе Генпрокурора.

В сообщении говорится, что в автомобиле находились супруги пенсионеров, которые пытались выехать из Марьинки, чтобы спастись от войны.

В результате обстрела мужчина ранен в голову, женщина погибла на месте.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Рубежном российские захватчики расстреляли мирных жителей, погиб один человек, еще один получил ранения.

А 21 марта в Запорожской области российские оккупанты обстреляли гражданские авто. Как сообщило Командование южной группировки войск, в населенном пункте Малиновка российские военные расстреляли из автоматического оружия два легковых автомобиля с мирными жителями, которые эвакуировались с временно оккупированной территории гуманитарным коридором. Ранения получили двое малолетних детей, три женщины и мужчина. Военные медики Запорожской теробороны эвакуировали и оказали домедицинскую помощь пострадавшим.

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