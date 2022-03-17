Враг продолжает наступательную операцию на украинские города, но несет сокрушительные потери.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и блокируют города к северу от Киева.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 в социальной сети Facebook.

"Российские террористические войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Успеха не имеет. С целью сковывания действий Вооруженных Сил Украины противник пытается осуществлять блокировку населенных пунктов к северу от столицы", – говорится в сообщении.

Вместе с тем враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.

На Волынскому направлении фиксируется интенсивное использование территории, инфраструктуры Республики Беларусь группировкой войск Российской Федерации для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения группировки оккупационных войск, которые действуют на Полесском направлении.

Также сохраняется вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях на стороне Российской Федерации.

На Полесском направлении враг осуществлял попытки овладеть ранее занятыми рубежами, которые были потеряны в результате успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины. Успеха на указанном направлении не имеет, несет потери. Пытается осуществить перегруппировку войск и наладить логистическое обеспечение.

При этом, на Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшего блокирования города Киева с северо-восточного направления. Совершает хаотичные обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины, пытается вести разведку

На Слобожанском направлении оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, успеха не имели. Делают попытки закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.

Также российские захватчики усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

На Донецком и Таврическом направлениях враг проводил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западных и северо-западных окраинах города, продвигается к южной части города).

На Попаснянском и Волновахском провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Понес потери. Проводит перегруппировку войск, осуществляет пополнение запасов. На Мариупольском направлении продолжает штурм города.

При этом на Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили.

На Южнобугском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций. Пытался проводить наступательные действия на криворожском направлении, взял под контроль н. п. Малая Шестерня, однако общего успеха не имел, закрепляется на занимаемых позициях.

На Таврическом направлении враг продолжал наращивания системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!

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