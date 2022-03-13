Обстрел спровоцировал возгорание здания коксохима в Авдеевке.

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" Авдеевский коксохимический завод. Обстрел спровоцировал возгорание.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным прокуратуры, сегодня враг накрыл огнем Авдеевку, Марьинку и Славянск.

Пять снарядов РСЗО "Град" попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Информация о наличии пострадавших проверяется. Разрушениям подверглись несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевку прекращена.

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