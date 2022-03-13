На Донбассе горит Авдеевский коксохим / фото NEXTA
Российские оккупанты обстреляли из "Градов" Авдеевский коксохимический завод. Обстрел спровоцировал возгорание.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По данным прокуратуры, сегодня враг накрыл огнем Авдеевку, Марьинку и Славянск.
Пять снарядов РСЗО "Град" попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Информация о наличии пострадавших проверяется. Разрушениям подверглись несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевку прекращена.
Обстрел спровоцировал возгорание / фото facebook.com/don.gp.gov.ua