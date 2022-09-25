Бойцов обеспечили средствами первой необходимости. Защитников уже осмотрели врачи.

Украинские пограничники, которых освободили во время обмена военнопленными, находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как отметили в ведомстве, Украина смогла вернуть из плена девятерых пограничников, которые до последнего защищали Мариуполь.

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Сейчас украинских защитников уже осмотрели врачи.

"Их физическое и психологическое состояние здоровья тяжелое. Ведь каждый случай подтверждает, что условия, в которых РФ удерживает наших военнопленных, ужасны и бесчеловечны", — отметили в пресс-службе.

Сейчас пограничники обеспечены соответствующей одеждой, средствами первой необходимости и связи. Кроме того, проводится работа над восстановлением их документов и получением соответствующих средств.

Восстановление и реабилитация защитников проходит полностью за счет государственного обеспечения в ведомственных медицинских учреждениях.

Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

В частности, были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Они сейчас находятся в безопасности в Турции, однако их местопребывание держится в секрете ради безопасности.

Также домой вернулись Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Кроме того, из российского плена в целом удалось освободить 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских, 9 пограничников. а также 10 иностранный военных, которые защищали территориальную целостность Украины.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 пленных оккупантов.

По словам генпрокурора Андрея Костина, сейчас Украина работает над обменом "всех на всех". К переговорам присоединились ООН и президент Турции Эрдоган.

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