В разведке отмечают, что Украина имеет "обменный фонд", и он постоянно пополняется.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что подготовка к следующим обменам для освобождение украинских бойцов из плена продолжается.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Говоря о последнем сейчас освобождении из плена украинских бойцов, Юсов отметил, что во вражеском плену еще остается много украинских защитников и защитниц.

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"Их нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после этого обмена, после этого возвращения, параллельно уже идет подготовка к следующим обменам. И как сказал генерал Буданов, мы будем возвращать всех", - сказал Юсов.

Спикер ГУР также отметил, что Украина имеет "обменный фонд" и он постоянно пополняется.

"Украине есть о чем говорить, и есть что предлагать. Есть, безусловно, кого защищать и кого требовать назад... Вооруженные силы Украины сегодня и на востоке, и на юге, на Харьковском, на Херсонском направлении делают все возможное для активного пополнения обменного фонда. И этот процесс продолжается", - заметил Юсов.

Обмен пленными: детали

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

В частности, были уволены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Они сейчас находятся в безопасности в Турции, однако их местопребывание держится в секрете ради безопасности. Согласно договоренностям, военные останутся в Турции до конца боевых действий.

Также домой вернулись Екатерина Полищук ("птичка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

По данным МВД, из российского плена в целом удалось освободить 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников.

Кроме того, из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 пленных оккупантов.

По словам генпрокурора Андрея Костина, сейчас руководство Украины работает над обменом "всех на всех". К переговорам присоединились ООН и президент Турции Эрдоган.

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