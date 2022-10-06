По его словам, на позициях оставили 30 захватчиков.

Российский оккупант жалуется, что Вооруженные Силы Украины взяли в окружение силы "второй армии мира" вблизи Лимана Донецкой области.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора, опубликованный Главным управлением разведки.

Оккупант пожаловался, что их берут в окружение, а личного состава для обороны фактически нет. Кроме того, оккупанты несут огромные потери, в том числе и среди командования.

Видео дня

"Нас в кольцо пытаются взять... Если коротко, я в "Донецкой республике", вот и все. Красный Лиман. Набери, ну, там, если надо. Красный Лиман. Набери, я тут рядом. Село Терны", - рассказал захватчик.

Жена рассказывает, что уже вскоре под Лиман отправятся первые "мобилизованы". Этой новости захватчик изрядно обрадовался.

Освобождение Лимана от российских оккупантов

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск. При этом президент отметил, что успехи украинских воинов не ограничиваются лишь избавлением Лимана.

Оккупанты, которые смогли сбежать из Лимана Донецкой области, сейчас строят укрепления в Кременной Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: