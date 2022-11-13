Войска РФ на правом берегу Днепра оттягивали украинские силы, замедляя наступление на других направлениях.

Освобождение Херсона и западной части области имеет большое стратегическое значение и положительно повлияет на развитие событий на передовой.

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью 24 каналу, группировка российских оккупантов на правом берегу Днепра представляла угрозу для Николаева, Кривого Рога и Одессы. Из-за этого враг сковывал там значительные украинские силы.

"Правобережье они использовали в каком-то смысле так, как используют сейчас Беларусь. Фактически пребывание на правом берегу давало им возможность создавать угрозу подготовки наступления в направлении одного из этих городов для дальнейшей оккупации территории Украины", – пояснил Коваленко.

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По мнению эксперта, те силы, которые командование Украины выведет из Херсонщины, могут стать серьезным усилением для дальнейших наступательных операций украинских военных.

"Сейчас этот ресурс можно будет использовать на других направлениях, что значительно ускорит деоккупацию других локаций и территорий Украины. А правобережье будет неким бастионом, который не будет предоставлять возможности россиянам даже представлять себе некий реванш или контрнаступление", – подчеркнул Коваленко.

Как освобождение Херсона повлияет на события на фронте

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что после освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары с HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму. Кроме того, по его словам, уже этой зимой Украина может вернуть контроль над Мелитополем и Мариуполем.

В то же время глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что в результате выхода на правый берег Днепра на Херсонщине украинские силы обороны получили политические, военные и моральные преимущества. Так, украинские силы установят огневой контроль над югом Херсонщины и Крыма частью.

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