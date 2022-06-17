Спутник зафиксировал загрузку похищенного зерна на борт российского транспортного корабля.

Спутник в очередной раз зафиксировал загрузку похищенного украинского зерна на судно в порту Севастополя. Корабль, вероятнее всего, отправился в Сирию.

Об этом сообщает компания Maxar.

Отмечается, что спутник зафиксировал загрузку похищенного зерна на борт российского транспортного корабля на снимках от 12 июня.

Таким образом, транспортировка зерна в Сирию, которую заметили еще в мае, не была единичным случаем.

Индекс цен на зерновые ФАО, который отслеживает международные цены на пшеницу, показывает, что май 2022 года был четвертым месяцем подряд роста цен, и цены на 29% выше в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года.

"Нестабильность цен на продукты питания может привести к дальнейшим беспорядкам в других частях мира, даже тех, которые могут не получать сельскохозяйственную продукцию непосредственно с Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что 27 мая компания Maxar опубликовала снимки балкера "Матрос Позинич", на борту которого было украинское зерно. Судно было пришвартовано к сирийскому порту Латакия. По оценке, корабль мог перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

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