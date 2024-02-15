Бойцов в батальон "Ахиллес" подбирают по двум принципам: дисциплина и мотивация.

Лучшие пилоты дронов выходят из бывших штурмовиков и пехотинцев. Об этом заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющего в составе 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко, – Юрий Федоренко.

"Мне перевели парня из пехотного подразделения. Его предыдущий командир сказал: "Он полтора года ходил на штурмы. Но сейчас что-то изменилось, и он – вообще неуправляемый". Я этого бойца позвал к себе, говорю: "Что происходит?". Выяснилось, что у него несколько раз изменился коллектив, и в какой-то момент этот коллектив перестал соответствовать морально-деловым качествам и мотивации, которые были важны для этого парня. Сейчас он у нас – один из топовых пилотов. Скажу больше: по моему мнению, лучшие пилоты выходят из эксштурмовиков и экспихотинцев. Они очень хорошо осознают риски, цену жизни и важность беспилотников как средства разведки и поражения целей", – рассказал он в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что бойцов в батальон подбирают по двум принципам: дисциплина и мотивация. По его словам, за время выполнения боевых задач ушли только два человека, но на повышение, "потому что люди мегамощные, и в других структурных подразделениях они могут сделать для боеспособности государства больше".

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Федоренко добавил, что служат в подразделении люди разных профессий, разного социального уровня.

"У каждого – своя мотивация. Но их достаточно много, и это очень вдохновляет. В целом в плане отбора людей я максимально приятно удивлен: у нас чрезвычайно много заявок!" – заметил он.

По мнению Федоренко, в Украине есть проблема с информационными кампаниями, которые касаются войны. Есть много сообщений о том, что "неподготовленных, необеспеченных бросают вперед". Однако такие случаи единичны и происходят из-за халатности должностных лиц.

"Но обычно так или иначе людей пытаются научить по максимуму, чтобы они могли быть эффективны на этой войне. Никто не заинтересован иметь на переднем крае неподготовленный личный состав", – объяснил он.

При этом командир подчеркнул, что страх на войне – это абсолютно нормальное явление.

"Да, и мне бывало страшно неоднократно! Это – абсолютно нормальное явление. Но для командира важно не показывать того, что тебе страшно, чтобы это не передавалось личному составу", – резюмировал Федоренко.

Война в Украине: важные новости

В течение суток, 15 февраля, на передовой произошло 51 боевое столкновение с врагом – противник атакует на разных направлениях. По данным Генштаба, только в районе Авдеевки отбили 14 атак со стороны оккупантов.

Ситуация в Авдеевке сейчас очень критическая. В Белом доме уже говорят о риске потери города. По словам координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, причина сложившейся ситуации заключается в нехватке боеприпасов в ВСУ.

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