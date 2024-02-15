Причина заключается в нехватке боеприпасов у ВСУ, отметил Кирби.

Ситуация в Авдеевке Донецкой области критическая. Город может перейти под контроль российских оккупационных войск.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, причина сложившейся ситуации заключается в нехватке боеприпасов у ВСУ.

"К сожалению, мы получаем от украинцев сообщения, что ситуация критическая. Россияне продолжают штурмовать украинские позиции каждый день. Авдеевка оказалась под угрозой перехода под контроль РФ. По большей части это происходит потому, что у украинских военных на передовой заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Россия посылает силы для атак украинских позиций волна за волной. Поскольку Конгресс еще не одобрил дополнительное финансирование, у нас нет возможности поддержать Украину артиллерийскими боеприпасами, в которых они отчаянно нуждаются, чтобы сорвать российские атаки", – подчеркнул он.

Кирби отметил, что Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование как можно скорее.

"Если республиканцы не начнут действовать, то, что происходит сейчас в Авдеевке, может произойти на других участках фронта", – резюмировал он.

Бои за Авдеевку: актуальные новости

В вечерней сводке по ситуации на фронте 15 февраля Генштаб сообщил, что на передовой произошло 51 боевое столкновение с противником. На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 – неподалеку от Первомайского Донецкой области.

Утром 15 февраля стало известно, что 3-я отдельная штурмовая бригада срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Отмечалось, что на момент завода бригады, ситуация в городе была чрезвычайно критической.

Позже спикер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил, что российские оккупанты наступают на Авдеевку в значительно превосходящем количестве. Соотношение сил он оценил как 1:7.

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