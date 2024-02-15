На заседании Совета Украина-НАТО рассмотрели важность продолжения оказания поддержки Украине.

Группа стран-членов НАТО планирует реализовать цель по поставке Украине миллиона дронов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов Альянса.

Генсек Альянса рассказал, что сегодня состоялось заседание Совета Украины-НАТО. В частности, по его словам, министр обороны Рустем Умеров присоединился к заседанию по видеосвязи и проинформировал коллег-министров о последнем развитии событий на фронте. Также был рассмотрен вопрос важности продолжения поддержки Украины со стороны членов НАТО.

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Столтенберг добавил, что в последние дни союзниками были объявлены новые пакеты поддержки для Украины.

В частности, он отметил, что Канада, Финляндия и Норвегия объявили помощь для удовлетворения ключевых возможностей в виде снаряжения и запасных частей для истребителей F-16 и в отношении систем противовоздушной обороны.

"Группа союзников объединяется ради цели поставки для Украины одного миллиона дронов", - подчеркнул Столтенберг.

Также 20 союзников НАТО согласились создать коалицию по разминированию.

"Все это поможет сохранять украинские жизни", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, помощь от стран-членов альянса вместе составляет 99% от общей помощи, которую Украина получает от международного сообщества. "Наша неизменная преданность важна для сохранения свободы Украины", - сказал Столтенберг.

При этом он сказал, что США предоставили Украине на военную, финансовую и гуманитарную помощь около $75 млрд со времени начала полномасштабного вторжения России. Другие страны-члены НАТО и партнеры предоставили Украине более $100 млрд на помощь.

Также он ожидает, что Конгресс США согласует новый пакет помощи для Украины. Столтенберг сказал, что во время его недавнего визита в Вашингтон политики из обеих партий подтвердили ему широкую поддержку для оказания помощи Украине. "Я ожидаю, что это большинство в Конгрессе, тем или иным образом, будет отражено в решении", - подчеркнул Столтенберг.

Помощь Украине от западных партнеров

Великобритания и Латвия совместно будут возглавлять коалицию возможностей, которая будет отвечать за обеспечение Сил обороны Украины дронами. Отдельно, предполагается предоставить тысячи дронов, в том числе дроны типа FPV, доказавшие эффективность на поле боя. Украина в этом году намерена произвести миллион дронов.

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