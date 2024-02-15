Противник атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Новопавловском направлениях.

В течение этих суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, в течение суток произошло 51 боевое столкновение. В частности, на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области, где противник также нанес авиационный удар.

Отмечается, что на Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак возле Терновников, Ямполовки и Веселого Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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"На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 9 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение", - говорится в сообщении.

Также враг нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 атаку неподалеку Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку.

"Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Очеретино, Бердичи, Орловка, Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Северное Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе проинформировали, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 17 раз пытались прорвать оборону наших войск.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 попытка штурма позиций наших войск. артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Инженерное, Велетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 14 февраля, произошло 83 боевых столкновения. Генштаб раскрыл ситуацию на фронте. Так, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще шесть атак возле Северного и Невельского Донецкой области.

В то же время на Бахмутском направлении артиллерия остановила вражескую атаку. Там украинские защитники уничтожили часть личного состава армии РФ. При этом противник не оставляет попыток захватить ранее потерянную Клещиевку, потому что это господствующая высота возле Бахмута.

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