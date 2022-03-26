Джонсон рассказал о переговорах с Эрдоганом.

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи.

Об этом Джонсон сообщил во время брифинга после саммита НАТО и двусторонних встреч лидеров стран НАТО, пишет Бук.Інфо.

Журналисты спросили Джонсона о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи.

"Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию "Байрактаров" в Украину, а также мощные колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.

Ранее Борис Джонсон выразил сомнения, что напавший на Украину президент РФ Владимир Путин может остановиться. При этом он отметил, что Украина, на которую напала РФ, все-таки победит, хотя это будет нелегко.

"Я думаю, что Путин собирается сделать с украинскими городами, то же, что он сделал с Грозным", — заявил Джонсон.

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