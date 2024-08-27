Также уничтожено за прошедшие сутки более 30 танков и бронемашин, более 50 артсистем, одну РСЗО, 120 БПЛА и тому подобное.

Боевые потери российских оккупационных войск с 24 февраля 2022 года по 27 августа 2024 года ориентировочно составили около 610100 личного состава, в том числе 1280 врагов ликвидировано за прошедшие сутки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Также указано, что с начала широкомасштабного вторжения у врага стало меньше:

танков - на 8563 единицы (+12 уничтожено за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 16667 (+19) единиц,

артиллерийских систем - 17495 (+52),

РСЗО - 1173 (+1),

средства ПВО - 937 (+0),

самолетов - 367 (+0),

вертолетов - 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14254 единиц (+120),

кораблей/катеров - 28 (+0),

подводных лодок - на 1 единицу (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 23613 (+58),

специальной техники - на 2944 единиц (+3).

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, Генштаб информировал, что враг на всех направлениях не прекращает попытки штурмов позиций украинских защитников, задействует для этого значительные силы. Несмотря на это, наши воины продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери.

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Самым горячим направлением на фронте остается Покровский. В частности, за сутки 25 августа на фронте было зафиксировано 146 боевых столкновений и треть из них пришлась на Покровское направление.

Так, на Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиновое, Мариновка и Новогродовка. При этом отмечается, что почти половина вражеских атак состоялась в районе Новоградовки.

Вчера, согласно информации Генштаба, оккупанты еще более активизировались на фронте.

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