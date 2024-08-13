Неизвестно, захотят ли принимать участие в боевых действиях в Курской области те российские военные, кто добровольно или по чьему-то приказу должны оказаться там.

За участие в контртеррористической операции (КТО), которая объявлена Кремлем в Курской области РФ, предусмотрены государственные выплаты в сотни раз меньше, чем в зоне "СВО". Об этом в интервью Radio NV рассказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

По его словам, с КТО у россиян будет огромная проблема, ведь единовременные выплаты при смерти участника КТО - 100 тыс рублей, при том, что за СВО государство выплачивает 5 млн рублей, за участие в КТО государство будет выплачивать всего 10 тыс руб, что в 300 раз меньше, чем 3 млн руб за СВО.

"Также выплаты при получении инвалидности отличаются в 10 раз - 50 тысяч рублей и 500 тысяч рублей. То есть сейчас они, объявив КТО, зашли в интересную ситуацию, когда люди, которые добровольно или по чьему-то приказу должны оказаться там, не известно, захотят ли принимать участие в тех боевых действиях. Ведь они же там за деньги воюют в основном", - прокомментировал Ягун. Видео дня

Он отметил, что "пока единый фронт и единая машина, которая могла бы отбросить наши войска из Курской области, не сформирована".

Относительно участия "кадыровцев" Ягун сказал, что они имеют "откатанную" тактику поведения.

"Кадыров еще начиная с 2022 года дал четкое указание не влезать непосредственно в бои и беречь личный состав. Кадыров - это уникальная для России ситуация, когда субъект федерации имеет свою, подконтрольную себе, боевую компоненту. Речь идет об около 50 тысячах человек. И в любой момент они могут не просто защитить самого Кадырова, но и захватить часть территории РФ на северном Кавказе и таким образом создать некий эмират, о чем он очень мечтает. Кадыров так и говорит своим бойцам: это не наша война, нам надо показывать свои боевые навыки, но не лезть в бой. Так и происходит", - сказал Ягун.

Вместе с тем, по его убеждению, на сегодня нет большого риска падения путинского режима, хотя уже становится понятным, что этот режим не может обеспечить базовые требования, которые ставятся перед ним.

"Базовое требование - это безопасность и спокойствие, обеспечение охраны государственных границ. То есть это те вещи, на которые фактически россияне поменяли свою свободу слова и свободу волеизъявления. Если он не обеспечивает базовых требований, которые ставились перед президентом-силовиком, то у многих возникает вопрос: а для чего он тогда нам такой нужен, может нам нужен президент-бизнесмен, например?" - сказал он о влиянии ситуации на россиян.

Ягун не исключает, что спецслужбы РФ могут прибегнуть к инсценировке какого-то преступления украинских военных против местных жителей в Курской области.

"Россиянам такие вещи чрезвычайно нужны. Они сейчас обратились в ООН, пытаются пройти сейчас тот путь, который Украина проходила в 2022 году. И им нужна своя Буча. То есть будут работать в этом направлении", - сказал генерал-майор запаса СБУ.

Он также обратил внимание на то, кого взяли в плен ВСУ в Курской области.

"Достаточно интересная ситуация. Потому что впервые сотрудники, офицеры, рядовые ФСБ - как бы они там не прикрывались, что это не ФСБ, а пограничная служба - попали в плен. Причем, действительно, офицеры. Офицеры, которые не имеют принадлежности к пограничной службе, там оперативники", - утверждает Ягун.

Курская операция ВСУ

Как сообщал УНИАН, с первого дня курской операции ВСУ взяли в плен десятки российских военных. В одном из случаев на контрольном пункте въезда-выезда "Суджа" в плен сдалось 59 российских военнослужащих.

Сегодня народный депутат Украины от фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Михаил Цимбалюк сказал, что Силам обороны Украины во время этой спецоперации удалось взять в плен не только срочников, но и "жирные фигуры", которые РФ захочет обменять. Речь идет, в частности, о кадыровцах, которые пополняют обменный фонд.

12 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые публично прокомментировал операцию в Курской области России. По его информации, под контролем ВСУ находится около 1000 квадратных километров территории РФ.

Вчера президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации назвал цель операции ВСУ. По его словам, она прежде всего призвана обезопасить украинское приграничье, которое подвергалось систематическим обстрелам с российской территории. Зеленский отметил, что ВСУ взяли под свой контроль именно те районы Курской области, откуда велись обстрелы Сумщины.

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