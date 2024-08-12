Украинские и российские подразделения начали копать траншеи, что говорит о том, что линия фронта постепенно стабилизировалась.

На шестой день наступления Украины в Курскую область на юге россии появилось все больше доказательств того, что украинский корпус - часть или до пяти бригад численностью 2000 человек плюс как минимум один отдельный батальон численностью 400 человек, - планирует остаться, пишет издание Forbes.

"Украинцы роют траншеи. Ожидая позиционной войны вдоль или вблизи существующей линии фронта, россияне тоже окапываются", - сказано в статье.

То, что обе стороны укрепляют свои позиции, не означает, что украинцы закончили наступление. Это также не означает, что россияне не могут контратаковать и оттеснить украинцев к границе, отмечают аналитики.

Видео дня

"Но это означает, что стабилизация линии фронта и долгосрочная украинская оккупация части Курска - на повестке дня", - подчеркивают журналисты.

Для строительства укреплений обе стороны начали применять промышленные экскаваторы, сообщают украинские источники.

Бои в Курской области - последние новости

Внезапное вторжение Украины в Курскую область РФ привело к быстрому захвату территорий, поставив в неудобное положение правителя России Владимира Путина и повысив моральный дух украинцев.

Как пишет The Wall Street Journal, теперь украинское руководство столкнулось с дилеммой - стоит ли для дальнейших достижений перебрасывать значительно больше войск и военной техники, которые крайне необходимы на восточном фронте в Украине, где ВСУ пытаются сдержать наступление оккупантов.

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