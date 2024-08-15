Операция в Курской области: в ГПСУ ответили, пересекали ли россияне границу с Украиной

Таких случаев не было зафиксировано.

Во время проведения операции в Курской области не было случаев въезда в Украину граждан России. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Если говорить о границе с Россией, то вообще таких случаев не было", - сказал он.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и на Приднестровском сегменте границы с Молдовой решением правительства Украины были закрыты и там не осуществляются пропускные операции в классической форме.

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При этом добавил, что если граждане Украины на любом направлении прибудут к границе с российской или белорусской стороны, то они будут пропущены в Украину, даже если у них не будет достаточно документов, которые определены законодательством.

"Такое движение мы постоянно отмечали по направлению нашего пункта пропуска Покровка, со смежной стороны Колотиловка. Собственно, россияне также пропускали граждан Украины на этом направлении, но за последнее время, во время более активных действий, которые происходят на границе с РФ, по территории России, они не пропускают граждан Украины в сторону нашего государства, и движение здесь отсутствует", - сообщил Демченко.

При этом отметил, что движение продолжается по направлению пункта пропуска Доманово на Волыни на границе с Беларусью. По его словам, всего с начала 2022 года таким образом вернулись в Украину через территорию России и Беларуси более 40 тысяч граждан Украины.

Рейд в Курской области - гуманитарная ситуация

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук вчера, 14 августа, проинформировала, что Украина откроет гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из Курской области в сторону РФ и Украины.

По ее словам, с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины.

В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается. Поэтому, как отмечала Верещук, силами наших военных планируется "открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины".

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