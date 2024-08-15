Эксперт считает, что операция в Курской области может обернуться капитуляцией Украины.

Операция ВСУ в Курской области стала впечатляющим достижением Украины, однако она может обернуться ее капитуляцией. Такое мнение высказал Bild профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

По его словам, пока невозможно судить, сможет ли Украина выиграть войну благодаря новому наступлени, однако отметил впечатляющий успех ВСУ.

"Сейчас мы переживаем колоссальные изменения в войне. За это нужно цепляться… Украинцы за шесть дней завоевали больше территории в России, чем РФ завоевала в Украине за последние 2-3 месяца. Это впечатляющее достижение", - отметил он.

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По оценке Масалы, у РФ возникли проблемы с переброской солдат и техники в Курскую область. При этом он не считает, что положение российского лидера Владимира Путина находится под угрозой. По его мнению, ответственность за провал переложат на местные власти или военных, а "Путин будет продолжать твёрдо сидеть в седле".

Также профессор назвал возможные сценарии для Украины в результате операции в Курской области.

"Наихудшим сценарием станет то, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение в Курской области с огромными потерями. Это может привести к более быстрому продвижению российской армии в Донбассе, поскольку тогда украинцам не хватит подкреплений… В конечном итоге это приведет к капитуляции Украины", — предупредил Масала.

В то же время лучший сценарий, по его мнению - если операция в Курской области продлится как можно дольше и лишит Путина поддержки, "чтобы во властных кругах Путина пришли к осознанию, что продолжение войны может иметь негативные последствия для внутрироссийской стабильности".

Масала заявляет, что это единственная стратегия, позволяющая положить конец войне без капитуляции Украины.

Операция в Курской области - что известно

Как пишет Forbes, Украина направила в Курскую область еще две десантно-штурмовые бригады - 82-ю и 95-ю. Таким образом, украинский корпус вторжения теперь включает в себя чшесть фронтовых бригад плюс два отдельных батальона - в общей сложности, возможно, около 15 000 военнослужащих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна. По его словам, глобальный смысл этой операции - "показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством".

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