По его мнению, действия Генерального штаба ВСУ, направленные на определенное противодействие вражескому контрнаступлению, очевидны и очень болезненны для врага.

Новый прорыв Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации создает непростую ситуацию для россиян. Об этом военный журналист, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире телеканала "Киев24".

"Мы должны понимать, кто зашел? Зашла славная 95, до того зашла 80 аэромобильная бригада, то есть, воюют лучшие из лучших. То, что они будут реализовывать свой кейс с максимальной эффективностью, это очевидно. Но вопрос ресурсов. Хватит ли этих ресурсов для реализации этой миссии? Как говорится, вопрос дискуссионный", - сказал Селезнев.

Он отметил, что россияне уже направили на Курщину 40 тысяч 500 военных. С самого начала в этом российском регионе было 10 тыс солдат, среди которых, в основном были срочники. Эксперт отметил:

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"Сейчас, соответственно, российская группировка гораздо крепче там. И российские десантники, и морские пехотинцы, в том числе из состава 810-й бригады морской пехоты, дислоцирующейся в районе оккупированного Севастополя".

По его мнению, действия Генерального штаба ВСУ, направленные на определенное противодействие вражескому контрнаступлению, очевидны и очень болезненны для врага.

"Но, как враг будет действовать сейчас, чтобы помешать расширению плацдарма, который сейчас создают наши десантники из состава 80-й и 95-й бригад, трудно прогнозировать. Потому что здесь вопрос для россиян достаточно непростой. Или продолжать контрнаступления на тех направлениях, где они это планировали и раньше делать... Или оказывать определенное сопротивление нашему наступлению на новых участках российско-украинской границы", - отметил Селезнев.

Он считает проблемой, что с украинской стороны нет вообще никаких информационных сообщений, но в то же время советует не прислушиваться к российским сообщениям в социальных сетях из-за постоянной лжи.

"Остаются только независимые западные OSINT-исследователи или какие-то источники, которые в определенной степени имеют уважение и доверие", - сказал Селезнев.

Эксперт добавил, что делать окончательные выводы о ситуации пока рано, потому что ситуация остается очень динамичной, но итог противостояния на территории Курской области будет зависеть исключительно от украинских ресурсов.

Операция в Курской области - детали

23 сентября стало известно, что подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали еще один участок российской границы в Курской области. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала Курской операции ВСУ. В то же время, подробности о точном месте, где произошел новый прорыв, не были обнародованы.

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