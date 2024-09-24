Защитник считает, что операция на Курщине - это возвращение территории, которые были потеряны с провозглашением независимости Украины в 1991 году.

Отличие между Харьковским контрнаступлением и операцией на Курщине лишь в том, что первая была освобождением наших территорий, а сейчас бои происходят на вражеской территории. Такое мнение высказал Герой Украины, командир зенитчиков Ярослав Мельник.

"То есть мы теперь показываем, что также можем и умеем идти в атаку. Пусть враг нас боится, а не мы его. Было быстрое продвижение, потому что для врага операция стала неожиданностью, он не ожидал, что война перейдет на их территорию. Могу лишь высказать свое личное мнение: Курская область - это только маленькое начало нашей будущей победы", - сказал он в интервью изданию "Главком".

Военный напомнил, что было много разговоров о контрнаступлении ВСУ в Запорожской области в 2023 году:

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"Оно было в чем-то даже успешным, в чем-то неуспешным. Теперь же руководство государства приняло решение немного начать войну на их территории. И первые результаты увидели все".

Он выразил мнение, что операция на Курщине - это возвращение территории, которые были потеряны с провозглашением независимости Украины в 1991 году.

"Вы же знаете, что Курская область в свое время входила в состав УССР (часть Курской области в нынешних административных границах ранее входила в состав УССР). Да, многие говорят, что именно из-за Курской операции произошла потеря контроля за большой территорией на Покровском направлении. Но ведь многие люди не понимают масштабов этой войны. Большинство объективно видят прямолинейно только свое направление. Говорят, что Курская операция заставила россиян резервы задействовать. Это так, но вы же понимаете, что Российская Федерация просто имеет больше людей, чем у нас? Мы, по возможности, чуть позже будем иметь больше", - сказал Мельник.

Защитник напомнил, что россияне тоже считали, что мы не сможем сдержать их натиск на Волчанский район.

"Враг хотел, чтобы мы резервы привлекли. Да, мы использовали резервы, но это не развалило фронт, как хотел враг! Мы понимаем, за что воюем, а они - не понимают. Относительно их резервов, которые они задействовали на Курщине. Они их еще и как задействовали. Учтите, что кроме непосредственно людей, логистику задействовали, это маршруты доставки боеприпасов, топлива, которое они же не на Донбассе используют, а на Курщине, продовольственные запасы, вещи военных. Все это они вынуждены из-за действий наших Вооруженных сил задействовать на Курщине. Есть люди, которые опытные, а есть такие, которые войну не видели. И они их задействуют как резервы, стачивают резервы из войск, которые еще ничему не научились. Все это надо понимать, потому что это комплексная история", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Методы для победы у России неизменны - это "кровь, мясо и жизнь своих соотечественников". За четыре месяца на Харьковском направлении российская армия потеряла более 16 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом рассказал представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

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